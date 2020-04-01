Книга о сотрудниках УГМК признана лучшим корпоративным изданием

21:34 | 30.04.2020

Фотоальбом «УГМК 2019: Действующие лица» стал победителем конкурса «Лучшее корпоративное медиа России-2020» в номинации «Корпоративная книга». Итоги были подведены сегодня, 30 апреля, в необычном формате онлайн.



По словам организаторов, Ассоциации директоров по Коммуникациям и корпоративным Медиа России, на конкурс в этом году было прислано множество интересных и разноплановых работ. Экспертному жюри пришлось выбирать лучших из лучших, а это всегда непростая задача.



Работа над книгой велась полгода, за это время редакционная коллегия успела посетить десятки предприятий, побывать в разных городах, и все это для того, чтобы познакомиться с удивительными людьми, представляющими холдинг. В погоне за красивыми кадрами они залезали на крышу, спускались в шахту, окунались в озеро, летали на самолете, поднимались в горы. Героями праздничного издания стали 22 работника предприятий холдинга, еще 12 талантливых специалистов попали на страницы издания в раздел «конкурс».



«Основная идея фотоальбома – показать сотрудников компании не только на работе, но и в свободное время. Наши герои - это и водитель погрузчика, рисующий масштабные картины маслом, и шахтер, после работы меняющий спецовку на байкерский жилет, и техник по связи, играющий в рок-группе. К истории каждого героя мы подходили с особым трепетом, старались раскрыть его душу, передать особенности характера и понять, какую роль его профессия сыграла в выборе хобби, и наоборот», - рассказывают авторы издания.



Ранее фотоальбом уже становился победителем международного конкурса корпоративных СМИ «МЕДИАЛИДЕР — 2019» и всероссийского «Серебряные нити».

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