19-летний екатеринбуржец свел счеты с жизнью из-за неразделенной любви

11:56 | 24.02.2020

Фото: od.vgorode.ua

В Екатеринбург 19-летний Андрей Баклыков свел счеты с жизнью. Об этом сообщает «Комсомольская правда».



Трагедия произошла в пятницу, 21 февраля, когда дома была вся семья. Андрея обнаружила мертвым бабушка спустя полчаса после того, как все проснулись. Рядом с юношей лежала записка: «Мамочка, прости меня за все».



Родственники погибшего считают, что в его смерти виновата неразделенная любовь. Как рассказала сестра Андрея, он встречался с девушкой четыре года назад, когда им было по 15 лет, но потом она его бросила. Парень начал сильно переживать. В мае ему бы исполнилось 20 лет. После произошедшего девушка удалила свою страницу в соцсети, так как ей все стали писать и обвинять ее в смерти.



«Потом она писала нам, просила прощения, но сказала, что сама его на это не толкала. Но мы думаем, что причина была не только в этом», – добавила сестра погибшего.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»