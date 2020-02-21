Новости дня
11:56 | 24.02.2020
Фото: od.vgorode.ua
19-летний екатеринбуржец свел счеты с жизнью из-за неразделенной любви
Трагедия произошла в пятницу, 21 февраля, когда дома была вся семья. Андрея обнаружила мертвым бабушка спустя полчаса после того, как все проснулись. Рядом с юношей лежала записка: «Мамочка, прости меня за все».
Родственники погибшего считают, что в его смерти виновата неразделенная любовь. Как рассказала сестра Андрея, он встречался с девушкой четыре года назад, когда им было по 15 лет, но потом она его бросила. Парень начал сильно переживать. В мае ему бы исполнилось 20 лет. После произошедшего девушка удалила свою страницу в соцсети, так как ей все стали писать и обвинять ее в смерти.
«Потом она писала нам, просила прощения, но сказала, что сама его на это не толкала. Но мы думаем, что причина была не только в этом», – добавила сестра погибшего.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
Сегодня
13:01 | 24.02.2020
В одном из гаражей Екатеринбурга сгорела «Газель»
12:33 | 24.02.2020
В столицу Урала привезут картины Репина и его учеников
11:56 | 24.02.2020
19-летний екатеринбуржец свел счеты с жизнью из-за неразделенной любви
11:15 | 24.02.2020
В Екатеринбурге мошенники под видом сотрудников ЕРЦ ходят по квартирам и настаивают на замене счетчиков
10:38 | 24.02.2020
«Уралочка-НТМК» обыграла «Ленинградок» и вышла в плей-офф волейбольной российской суперлиги
10:09 | 24.02.2020
Метель и гололедица: прогноз погоды в Свердловской области и Екатеринбурге на начало недели
09:27 | 24.02.2020
Сооснователя компании в сфере кибербезопасности задержали в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков
19:33 | 23.02.2020
В Екатеринбурге из-за бесхозного предмета эвакуировали ТЦ «ФанФан»
17:43 | 23.02.2020
В Екатеринбурге разыскивают девушку. Она поссорилась с родителями и уехала с незнакомым мужчиной
16:57 | 23.02.2020
Темой 100+ Forum Russia в Екатеринбурге станет осознанное строительство
15:00 | 23.02.2020
Коронавирус у китайца, из-за которого на Урале из больницы выписали всех пациентов, не обнаружен
14:09 | 23.02.2020
Из жизни ушёл старейший игрок СКА (Свердловск) Герман Тарасевич
12:30 | 23.02.2020
Свердловская «Синара» одержала победу над «Газпромом-Югры»
12:15 | 23.02.2020
Возле гаражей в Нижнем Тагиле нашли тело пропавшего мужчины
12:05 | 23.02.2020
800 миллионов выделят на строительство трамвайной ветки в Солнечный в Екатеринбурге
11:01 | 23.02.2020
В Богдановиче из-за китайца с высокой температурой из больницы выписали всех пациентов
10:24 | 23.02.2020
Ретро-автомобиль попал в аварию в Екатеринбурге
03:08 | 23.02.2020
В этом году «Тотальный диктант» пройдет 4 апреля
03:07 | 23.02.2020
Льготный заем в полмиллиарда рублей позволит производителю химии Пермского края завершить инвестпроект
18:57 | 22.02.2020
Прокуратура Екатеринбурга объявила предупреждение Высокинскому из-за некачественной уборки снега
17:48 | 22.02.2020
В уральской столице откроются мультимедийные выставки картин Айвазовского и Васнецова
17:21 | 22.02.2020
Александр Высокинский заявил о вынужденном решении по смене главы Октябрьского района
15:38 | 22.02.2020
Верховный суд РФ отказался списывать 160 миллионов рублей долгов Илье Гаффнеру
15:05 | 22.02.2020
В столице Урала разыскивают 55-летнего мужчину
14:53 | 22.02.2020
В заброшенном детском лагере под Нижним Тагилом нашли тело мужчины со следами укусов
14:25 | 22.02.2020
В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Георгия Жукова
13:40 | 22.02.2020
В Екатеринбурге состоится хоккейный турнир в честь памяти известного полковника, возглавлявшего уральский СОБР
13:12 | 22.02.2020
Екатеринбургские родители приняли участие во «взрослом» ЕГЭ по истории
12:57 | 22.02.2020
Екатеринбургская «Синара» проиграла «Газпрому-Югра» в матче чемпионата России по мини-футболу
12:12 | 22.02.2020
В Первоуральске сгорел автомобиль Audi A8
11:46 | 22.02.2020
В одном из павильонов екатеринбургского зоопарка появится подъёмник для посетителей
11:31 | 22.02.2020
Журналист Леонид Парфёнов проведёт встречу в Екатеринбурге
09:13 | 22.02.2020
В Первоуральске пропал ребёнок