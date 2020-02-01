В Свердловской области появится Единая социальная карта

19:39 | 5.02.2020

Фото: volga-mother.ru

Свердловская область подписала соглашение о создании Единой социальной карты на базе национальной платежной системы, об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.



Социальная карта будет объединять в себе функции платежной, социальной, транспортной карты. Кроме того, она станет социально ориентированным финансовым инструментом. Договор о сотрудничестве для внедрения электронного механизма уже заключен с платежной системой «Мир».



«Уверены, что проект Единой социальной карты заработает и будет крайне востребован жителями региона. Он будет интегрирован и привязан к целому комплексу социальных услуг», – прокомментировал внедрение системы исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов.



Планируется, что Единая социальная карта упростит процессы получения свердловчанами различных выплат и мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Свердловской области.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»