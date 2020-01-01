В Североуральске управляющую компанию оштрафовали за козырек, травмировавший подростка

16:04 | 15.01.2020

Фото: Марина Волосевич

В Североуральске управляющую компанию оштрафовали на 280 тысяч рублей из-за козырька, который обрушился в начале октября прошлого года на голову 16-летнего подростка. Из-за сильного удара школьник получил закрытый перелом левой берцовой кости со смещением.



Отмечается, что местные жители неоднократно заявляли об ужасном состоянии козырька у одного из домов по улице Октябрьской. Однако управляющая компания игнорировала все жалобы жильцов. В результате после обрушения козырька прокуратура решила провести проверку, чтобы разобраться в ситуации.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки были установлены факты грубого бездействия со стороны УК, допущенные при содержании общедомового имущества, а также нарушения всевозможных законов.



В конце концов аварийный козырек демонтировали, а должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, судья Североуральска постановил оштрафовать управляющую компанию на 280 тысяч рублей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»