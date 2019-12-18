В Екатеринбурге изменен маршрут автобуса №054

12:58 | 19.12.2019

Фото: oblgazeta.ru

В Екатеринбурге с 21 декабря 2019 года будет изменен маршрут автобуса №054.



Сообщается, что в схему движения будет добавлена остановка микрорайон «Солнечный». Теперь маршрут автобуса будет проходить через улицы Городская – Чемпионов – бульвар Золотистый – Лучистая. Также появится остановка на улице Счастливая.



Пресс-служба мэрии сообщает, что в часы пик автобус будет ходит с интервалом 7-9 минут, в остальное время – 8-15 минут.



Отметим, данное решение было принято комитетом по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети мэрии Екатеринбурга.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»