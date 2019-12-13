В Верхней Пышме инвалид получил наследство только после вмешательства прокуратуры

13:59 | 17.12.2019

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Прокуратура Верхней Пышмы провела проверку по обращению местного жителя, инвалида II группы, который по состоянию здоровья лично не мог получить наследство матери после ее смерти в 2002 году.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ходе надзорных мероприятий определили круг наследников, перечень наследуемого имущества, права в наследстве и очередь наследования.



Прокурор отправил в суд требование восстановить срок принятия наследства и признать права инвалида на долю земельного участка и дома. Суд это требование удовлетворил.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»