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13:59 | 17.12.2019

Фото: Яндекс.Картинки

В Верхней Пышме инвалид получил наследство только после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Верхней Пышмы провела проверку по обращению местного жителя, инвалида II группы, который по состоянию здоровья лично не мог получить наследство матери после ее смерти в 2002 году.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ходе надзорных мероприятий определили круг наследников, перечень наследуемого имущества, права в наследстве и очередь наследования.

Прокурор отправил в суд требование восстановить срок принятия наследства и признать права инвалида на долю земельного участка и дома. Суд это требование удовлетворил.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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