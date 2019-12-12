Новости дня
10:44 | 13.12.2019
Фото: ekburg.tv
В Екатеринбурге изменится тариф для владельцев льготной «Е-карты»
Соответствующее постановление уже подписал мэр города Александр Высокинский. С нового года жители города смогут приобретать проездной по той же цене (469 рублей), а поездок будет больше.
Отметим, что сейчас проездной для льготников на четыре вида транспорта включает в себя 40 поездок.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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