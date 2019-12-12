В Екатеринбурге изменится тариф для владельцев льготной «Е-карты»

10:44 | 13.12.2019

Фото: ekburg.tv

Для владельцев льготных проездных в Екатеринбурге улучшат условия. С 1 января 2020 года количество поездок по «Е-Карте» увеличится до 50, об этом рассказали в пресс-службе отделения партии «Единая Россия».



Соответствующее постановление уже подписал мэр города Александр Высокинский. С нового года жители города смогут приобретать проездной по той же цене (469 рублей), а поездок будет больше.



Отметим, что сейчас проездной для льготников на четыре вида транспорта включает в себя 40 поездок.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»