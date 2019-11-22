Компания подсудимого екатеринбургского депутата выиграла иск к Росгосцирку на 3,3 миллиона рублей

16:00 | 24.11.2019

Компания екатеринбургского депутата Олега Кагилева, обвиняемого в приготовлении к получению взятки, выиграла иск к федеральному казенному предприятию «Российская государственная цирковая компания» на сумму 3,3 миллиона рублей.



ООО «Урал Инжиниринг» по госконтракту выполняло капитальный ремонт здания Екатеринбургского госцирка, цена договора составила 97 миллионов 726 тысяч рублей.



В ходе исполнения договора подрядчиком была выявлена необходимость выполнения дополнительных работ на сумму 3 миллиона 534 264 рублей, в том числе, по устройству вентилируемого фасада, монтажу оконных конструкций, демонтажу кондиционеров и т.д. Эти работы были выполнены, но заказчик уведомление об увеличении объемов работ проигнорировал, и оплачивать их не торопился, в связи с чем ООО «Урал Инжиниринг» обратилось в суд.



В ходе судебного заседания «Российская государственная цирковая компания» отрицала факт согласования и принятия работ, ссылаясь на то, что договором не предусмотрено увеличение его цены и изменение объемов работ, а также указывая, что директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский не обладал полномочиями на одобрение или согласование выполнения подрядчиком дополнительных работ. Арбитражный суд Свердловской области, изучив документы, удовлетворил требования ООО «Урал Инжиниринг», взыскав с ФКП «Российская государственная цирковая компания» 3 миллиона 357 тысяч рублей.



Напомним, что 17 декабря в Кировском районном суде Екатеринбурга продолжится рассмотрение уголовного дела в отношении депутата Екатеринбургской городской думы, бывшего и.о. директора Управления капитального строительства Свердловской области Олега Кагилева и его пособника, некоего Дмитрия Шадрина. Олег Кагилев обвиняется по ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ («Приготовление к получению взятки в особо крупном размере»), Дмитрий Шадрин по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»).



По версии следствия, у Кагилева, занимавшего должность начальника ГКУ Свердловской области «Управление капитального строительства», в период с февраля по апрель 2017 года возник умысел на получение взятки за обеспечение победы в торгах и беспрепятственного исполнения нового контракта, заключенного на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции спортивного комплекса в пос. Баранчинский.

© «Вечерние ведомости»