На Среднем Урале в 2020 году пройдут «Дни Южной Чехии»

19:11 | 8.10.2019

Фото: ru.oxu.az

В Свердловской области летом 2020 года Южная Чехия проведет масштабное мероприятие с участием бизнесменов, ученых и артистов, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.



Программа «Дней Южной Чехии» обсуждалась сегодня, 8 октября, во время встречи вице-губернатора Свердловской области Павла Крекова с заместителем гетмана Южночешского края Павлом Грохом. Планируется, что во время встречи в Свердловской области состоятся концерты филармонии, ярмарка с национальной чешской продукцией, выступления фольклорных ансамблей, современных музыкальных групп, конференция по геологии и археологии, семинар по туризму и выставка фотографий, а также бизнес-форум.



«Мы провели в Свердловской области несколько насыщенных рабочих дней, и везде встречали теплый прием. Я очень надеюсь, что все предстоящие мероприятия дадут старт новым контактам как специалистов их разных сфер, так и всех участников наших проектов, и взаимные обмены продолжатся. Мы приглашаем Свердловскую область с ответными мероприятиями, и всегда ждем вас в гости», – сказал Грох во время встречи с Крековым.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»