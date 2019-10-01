Новости дня
19:11 | 8.10.2019
Фото: ru.oxu.az
На Среднем Урале в 2020 году пройдут «Дни Южной Чехии»
Программа «Дней Южной Чехии» обсуждалась сегодня, 8 октября, во время встречи вице-губернатора Свердловской области Павла Крекова с заместителем гетмана Южночешского края Павлом Грохом. Планируется, что во время встречи в Свердловской области состоятся концерты филармонии, ярмарка с национальной чешской продукцией, выступления фольклорных ансамблей, современных музыкальных групп, конференция по геологии и археологии, семинар по туризму и выставка фотографий, а также бизнес-форум.
«Мы провели в Свердловской области несколько насыщенных рабочих дней, и везде встречали теплый прием. Я очень надеюсь, что все предстоящие мероприятия дадут старт новым контактам как специалистов их разных сфер, так и всех участников наших проектов, и взаимные обмены продолжатся. Мы приглашаем Свердловскую область с ответными мероприятиями, и всегда ждем вас в гости», – сказал Грох во время встречи с Крековым.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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