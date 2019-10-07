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12:15 | 7.10.2019

Фото: Facebook Александра Ивачева

В Екатеринбурге открывается благоустроенная набережная реки Исеть

Сегодня, 7 октября, в Екатеринбурге торжественно откроется реконструированная набережная реки Исеть. Речь идёт об участке от улицы Малышева до Куйбышева.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга рассказали, что открытие назначено на полдень, церемония состоится на площадке у памятника Малышеву. На мероприятии выступят полпред УрФО Николай Цуканов, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и депутаты гордумы.

Чиновники совершат прогулку и осмотрят новые объекты. Отметим, что горожане уже прогулялись по новой набережной.


Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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