В Свердловской области изменят способ оплаты отопления

18:31 | 5.10.2019

Фото: realty.vesti.ru

В 16 населенных пунктах Свердловской области поменяют способ оплаты отопления. Соответствующие документы опубликовала региональная энергетическая комиссия на официальном портале правовой информации региона.



Изменения коснутся жителей Каменска-Уральского, Богдановича, Среднеуральска, Ирбита, Рефтинского, Артинского, Асбестовского, Ачитского, Каменского, Нижнетуринского, Новоуральского, Режевского городских округов, Красноуфимского округа, Калиновского сельского поседения, Обуховского сельского поселения и Зареченского сельского поседения.



Свердловчане будут платить за коммунальную услугу не в течение календарного года, а только в течение отопительного периода. Отметим, такое нововведение начнет действовать с 1 января 2020 года.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»