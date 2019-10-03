«Атомстройкомплекс» пытался заставить свердловчанина оплатить три миллиона рублей за электроэнергию, но проиграл

16:24 | 4.10.2019

Свердловчанин Вячеслава Щ. отбился в суде от многомиллионных претензий за потребление электричества. Чуть больше трех миллионов рублей с него пыталось взыскать ООО «Компания «Атомстройкомплекс» – специалист застройщика в 2018 году в ходе осмотра квартала «Европейская деревня» в деревне Коптяки (под Среднеуральском) обнаружил факт бездоговорного потребления электроэнергии.



Установлено, что к одному из домов открытым способом прямо по земле был проложен провод от трансформаторной подстанции, но никакого договора на потребление электричества у хозяина дома с «Атомстройкомплексом» заключено не было. Работником компании был составлен акт безучетного бездоговорного потребления электроэнергии, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Дело в том, что ООО «Компания «Атомстройкомплекс» является держателем трансформаторных подстанций, находящихся на территории «Европейской деревни». У компании заключен договор с ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», согласно которому энергетики продают «Атомстройкомплексу» электроэнергию и оказывают услуги по ее передаче.



ООО «Компания «Атомстройкомплекс» обратилось с иском в суд, в котором просило взыскать с ответчика Вячеслава Щ. за бездоговорное потребление электроэнергии 3 037 863 рубля. Районный суд принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований.



Судом установлено, что застройщик действительно является владельцем объектов электросетевого хозяйства, при этом в ООО «Компания «Атомстройкомплекс» тариф на услуги по передаче электрической энергии не утверждался. Суд решил, что, не обладая утвержденным в установленном порядке тарифом, компания не вправе требовать оплаты неучтенной электроэнергии и составлять акт о ее неучтенном потреблении. Кроме того, доказательств несения расходов на указанную сумму представлено не было, равно как и доказательств потребленного Вячеславом Щ. объема электроэнергии.



ООО «Компания «Атомстройкомплекс» не согласилось с решением районного суда и обжаловало его в Свердловском областном суде. Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, оставила апелляционную жалобу без удовлетворения.

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