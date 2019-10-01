Новости дня
19:06 | 2.10.2019
Фото: Пресс-служба УГМК
Из Великобритании в Верхнюю Пышму: британский принц Майкл Кентский посетил Музей автомобильной техники УГМК
Известный поклонник старинной техники, принц Майкл посетил Музей автомобильной техники УГМК, чтобы познакомиться с представленной там уникальной коллекцией классических авто.
Экспозиция Музея впечатлила Принца Кентского своим масштабом. Его Высочество успел осмотреть лишь два этажа Музея из четырех.
Наибольший интерес Майкла Кентского привлекли два экспоната – Heine-Velox V12 и ЗИС-Спорт.
Heine-Velox V12 – один из самых редких автомобилей в мире. Этот семиместный лимузин был изготовлен всего в пяти экземплярах. Увидев этот автомобиль в экспозиции Музея автомобильной техники УГМК, Его Высочество заявил, что не видел такой модели ни в одном музее мира.
Самый быстрый автомобиль конца 1930-х, ЗИС-Спорт, заинтересовал Принца настолько, что он выразил желание заглянуть под капот родстера. В Музее автомобильной техники представлена действующая реплика этой модели, которая своим внешним видом напоминает первый в мире концепт-кар Buick Y-Job.
После знакомства с экспозицией Принц Майкл поближе рассмотрел несколько ретро-каров популярных отечественных марок: Волга (ГАЗ-21), Москвич (М-407 и М-412) и так называемая «копейка» (ВАЗ-2101). Все эти автомобили участвовали в ретро-ралли «Кубок Урала», которое впервые состоялось на Урале в 2019 году по инициативе Музея автомобильной техники.
По словам Принца Кентского, подобные модели вызвали бы огромный интерес посетителей выставочных площадок Соединённого Королевства. Принц проявил большой интерес к уральскому ралли и пообещал, что в следующем году в ретро-ралли примет участие британский экипаж на Bentley.
По окончании визита Его Высочество выразил намерение вернуться в Верхнюю Пышму, чтобы более подробно познакомиться с уникальной коллекцией Музея автомобильной техники.
© «Вечерние ведомости»
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