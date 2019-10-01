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19:06 | 2.10.2019

Фото: Пресс-служба УГМК

Из Великобритании в Верхнюю Пышму: британский принц Майкл Кентский посетил Музей автомобильной техники УГМК

2 октября в рамках делового визита в Свердловскую область в Верхнюю Пышму прибыл его Королевское Высочество принц Майкл Кентский.

Известный поклонник старинной техники, принц Майкл посетил Музей автомобильной техники УГМК, чтобы познакомиться с представленной там уникальной коллекцией классических авто.

Из Великобритании в Верхнюю Пышму: британский принц Майкл Кентский посетил Музей автомобильной техники УГМК

Из Великобритании в Верхнюю Пышму: британский принц Майкл Кентский посетил Музей автомобильной техники УГМК

Из Великобритании в Верхнюю Пышму: британский принц Майкл Кентский посетил Музей автомобильной техники УГМК

Экспозиция Музея впечатлила Принца Кентского своим масштабом. Его Высочество успел осмотреть лишь два этажа Музея из четырех.

Наибольший интерес Майкла Кентского привлекли два экспоната – Heine-Velox V12 и ЗИС-Спорт.

Из Великобритании в Верхнюю Пышму: британский принц Майкл Кентский посетил Музей автомобильной техники УГМК

Heine-Velox V12 – один из самых редких автомобилей в мире. Этот семиместный лимузин был изготовлен всего в пяти экземплярах. Увидев этот автомобиль в экспозиции Музея автомобильной техники УГМК, Его Высочество заявил, что не видел такой модели ни в одном музее мира.

Из Великобритании в Верхнюю Пышму: британский принц Майкл Кентский посетил Музей автомобильной техники УГМК

Самый быстрый автомобиль конца 1930-х, ЗИС-Спорт, заинтересовал Принца настолько, что он выразил желание заглянуть под капот родстера. В Музее автомобильной техники представлена действующая реплика этой модели, которая своим внешним видом напоминает первый в мире концепт-кар Buick Y-Job.

После знакомства с экспозицией Принц Майкл поближе рассмотрел несколько ретро-каров популярных отечественных марок: Волга (ГАЗ-21), Москвич (М-407 и М-412) и так называемая «копейка» (ВАЗ-2101). Все эти автомобили участвовали в ретро-ралли «Кубок Урала», которое впервые состоялось на Урале в 2019 году по инициативе Музея автомобильной техники.

Из Великобритании в Верхнюю Пышму: британский принц Майкл Кентский посетил Музей автомобильной техники УГМК

Из Великобритании в Верхнюю Пышму: британский принц Майкл Кентский посетил Музей автомобильной техники УГМК

По словам Принца Кентского, подобные модели вызвали бы огромный интерес посетителей выставочных площадок Соединённого Королевства. Принц проявил большой интерес к уральскому ралли и пообещал, что в следующем году в ретро-ралли примет участие британский экипаж на Bentley.

По окончании визита Его Высочество выразил намерение вернуться в Верхнюю Пышму, чтобы более подробно познакомиться с уникальной коллекцией Музея автомобильной техники.

© «Вечерние ведомости»

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