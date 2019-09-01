Главному полицейскому Верхней Пышмы предложена должность в крупной ФПГ

21:02 | 6.09.2019

Межмуниципальный отдел МВД России «Верхнепышминский».

Начальник Межмуниципального отдела МВД России «Верхнепышминский» Анатолий Новиков уходит на заслуженную пенсию. Как стало известно veved.ru из собственных источников, полковнику предложена должность в одном из крупных металлургических холдингов.



Анатолий Новиков родился в 1979 году, начал службу в милиции с 1997 года курсантом Уральского юридического института МВД России. Имеет высшее юридическое образование. Окончил с отличием Академию МВД России - образовательное учреждение МВД России по подготовке руководящих кадров для органов внутренних дел Российской Федерации.



За 20-ти летнюю службу в органах внутренних дел Анатолий Новиков прошел путь по карьерной лестнице от следователя СУ при УВД Верх-Исетского района города Екатеринбург до начальника Межмуниципального Отдела МВД России «Верхнепышминский».



В полицию Верхней Пышмы он пришел служить в 2006 г., возглавил отдел осенью 2011 года. За это время отдел значительно вырос в показателях по оперативной работе.



Выполнив свои служебные задачи по безопасности жизнедеятельности граждан, являясь все эти годы достойным примером исполнения профессионального долга, полковник уходит на гражданскую службу.

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