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21:02 | 6.09.2019
Межмуниципальный отдел МВД России «Верхнепышминский».
Главному полицейскому Верхней Пышмы предложена должность в крупной ФПГ
Анатолий Новиков родился в 1979 году, начал службу в милиции с 1997 года курсантом Уральского юридического института МВД России. Имеет высшее юридическое образование. Окончил с отличием Академию МВД России - образовательное учреждение МВД России по подготовке руководящих кадров для органов внутренних дел Российской Федерации.
За 20-ти летнюю службу в органах внутренних дел Анатолий Новиков прошел путь по карьерной лестнице от следователя СУ при УВД Верх-Исетского района города Екатеринбург до начальника Межмуниципального Отдела МВД России «Верхнепышминский».
В полицию Верхней Пышмы он пришел служить в 2006 г., возглавил отдел осенью 2011 года. За это время отдел значительно вырос в показателях по оперативной работе.
Выполнив свои служебные задачи по безопасности жизнедеятельности граждан, являясь все эти годы достойным примером исполнения профессионального долга, полковник уходит на гражданскую службу.
© «Вечерние ведомости»
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