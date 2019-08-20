В Верхней Пышме полицейские задержали свердловчанина, подозреваемого в краже электроинструментов из садового домика

19:07 | 20.08.2019

Фото: ia41.ru

В Верхней Пышме сотрудники полиции задержали уральца, укравшего электроинструменты из садового домика. По словам сотрудников пресс-службы МО МВД «Верхнепышминский», сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.



Уточняется, что молодой человек проживал на соседней даче у своих родственников в коллективном саду в Среднеуральске. Он длительное время нуждался в деньгах и решил украсть инструменты из домика пожилой пары. Кражу он совершил, проникнув ночью через окно, пока хозяев на даче не было.



По факту кражи следственный отдел МО МВД России «Верхнепышмински» возбудил уголовное дело.





Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»