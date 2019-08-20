Новости дня
19:07 | 20.08.2019
Фото: ia41.ru
В Верхней Пышме полицейские задержали свердловчанина, подозреваемого в краже электроинструментов из садового домика
Уточняется, что молодой человек проживал на соседней даче у своих родственников в коллективном саду в Среднеуральске. Он длительное время нуждался в деньгах и решил украсть инструменты из домика пожилой пары. Кражу он совершил, проникнув ночью через окно, пока хозяев на даче не было.
По факту кражи следственный отдел МО МВД России «Верхнепышмински» возбудил уголовное дело.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
20.08.2019
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