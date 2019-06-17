Премьера спектакля «Цирк "ПринТинПрам" имени Даниила Хармса» пройдет в Верх-Нейвинске

16:32 | 19.06.2019

Фото: Макс Аньшин

В рамках апробации инклюзивного туристического маршрута по поселку Верх-Нейвинский 22 июня в 16:00 в центре инклюзивного труда и творчества «Благое дело» пройдет премьера спектакля «Цирк «ПринТинПрам» имени Даниила Хармса».



Новый спектакль покажут театры «Шарманка» — во главе с режиссером Ларисой Абашевой — и «ORA». Также ожидаются различные мастер-классы. Например, хореограф Анна Светлова расскажет о контактной импровизации, а Никита Устьянцев проведет занятие по дыхательной гимнастике.

Проект «Terem-Art», в рамках которого и проходит мероприятие, направлен на развитие инклюзивной культуры и туризма в условиях малого поселения. Гостей из Екатеринбурга также ждет обзорная экскурсия, специально адаптированная для людей с ограниченными возможностями здоровья. В качестве тьюторов для экскурсионной группы выступят сотрудники «Благого дела» с инвалидностью.



Отметим, что в творческих мастерских АНО «Благое дело» люди с инвалидностью и без поют, танцуют, готовят театральные постановки, занимаются творчеством. А актеры инклюзивного театра-студии «ORA» являются людьми с инвалидностью 1-3 группы и выступают без профессионального образования наряду с опытными актёрами театра «Шарманка».



Контакты для связи:

Эльвира Кивель – руководитель проекта «Инклюзивный парк Terem Art», PR-координатор АНО «Благое дело»

Тел. +7 950 558 39 30 Email elvira-kivel@mail.ru



Яна Колмогорова - руководитель театра «ORA»

Тел. +7 (922) 155-42-75 Emai teatrora@mail.ru