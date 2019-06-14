Начальника уральской колонии обвинили в распространении порнографии

15:34 | 18.06.2019

Фото: iz.ru

Екатеринбургский адвокат Алексей Кобяков обвинил в распространении порнографии и ряде других преступлений Илью Романькова — начальника колонии № 47, находящейся в Каменске-Уральском. Мужчина написал заявление в Следственный комитет.



Поводом к обращению в СК стало письмо, поступившее в Уральскую коллегию адвокатов, в которой состоит Кобяков. В письме, подписанном начальником колонии ИК-47 Романьковым, говорилось, что Алексей Кобяков во время свидания со своим подзащитным, отбывающим наказание в ИК-47, якобы передал ему сигареты. Сам адвокат уверяет, что никаких запрещенных предметов не передавал.



К письму в адрес коллегии адвокатов прилагался DVD-диск, на котором было три видеозаписи. На одной из них сотрудники колонии обыскивали заключенного, который был полностью голый. По словам Кобякова, запись была просмотрена тремя сотрудниками коллегии женского пола, а также им самим, что, как он считает, является распространением данного видео. Также адвокат недоволен тем, что его обвинили в передаче запрещенных предметов, что порочит его деловую репутацию.