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15:34 | 18.06.2019
Фото: iz.ru
Начальника уральской колонии обвинили в распространении порнографии
Поводом к обращению в СК стало письмо, поступившее в Уральскую коллегию адвокатов, в которой состоит Кобяков. В письме, подписанном начальником колонии ИК-47 Романьковым, говорилось, что Алексей Кобяков во время свидания со своим подзащитным, отбывающим наказание в ИК-47, якобы передал ему сигареты. Сам адвокат уверяет, что никаких запрещенных предметов не передавал.
К письму в адрес коллегии адвокатов прилагался DVD-диск, на котором было три видеозаписи. На одной из них сотрудники колонии обыскивали заключенного, который был полностью голый. По словам Кобякова, запись была просмотрена тремя сотрудниками коллегии женского пола, а также им самим, что, как он считает, является распространением данного видео. Также адвокат недоволен тем, что его обвинили в передаче запрещенных предметов, что порочит его деловую репутацию.
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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Начальника уральской колонии обвинили в распространении порнографии
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