В пригороде Екатеринбурга ФСБ и полиция устроили «облаву» на посетителей этнических кафе

Оперативники свердловского УФСБ накануне, 24 апреля, «прошерстили» этнические кафе в Верхней Пышме. Также участие в профилактическом мероприятии приняли местные полицейские. Об этом veved.ru стало известно из собственных источников.Силовики провели рейд по заведениям общепита, где массово отдыхают мигранты из Средней Азии и Кавказа. Ранее аналогичные мероприятия прошли в Екатеринбурге.В ходе проверки у иностранных граждан проверялись документы на право пребывания в РФ, также гастарбайтеров пробивали по ведомственным базам на предмет нахождения в розыске.Кроме этого, в нескольких кафе было обнаружено и изъято несколько сотен бутылок «палёной» алкогольной продукции с признаками фальсификата и подделки акцизных марок.