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22:55 | 22.04.2019
Фото: ИА «Ночные новости»
В Екатеринбурге на Кольцовском тракте произошла страшная авария: человека до смерти сдавило в машине
По словам очевидцев происшествия, внедорожник нёсся на слишком высокой скорости, чтобы успеть заметить, что впереди идущая машина заглохла.
«Он вроде бы сломался. Водитель говорил, что даже аварийку не успел включить, как сзади врезался внедорожник», — описывает обстоятельства источник наших коллег из E1.RU.
В ГИБДД сообщили, что иномаркой управлял 48-летний мужчина. Он за рулём с 1992 года.
«По предварительным данным, мужчина не обеспечил постоянный контроль за машиной и допустил наезд на ВАЗ. Пассажирка отечественного автомобиля погибла на месте, а водитель и ещё один пассажир доставлены в 36-ю больницу», — прокомментировали ДТП в отделении пропаганды городской ГИБДД.
По данным издания, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии: у неё перелом позвоночника.
Примечательно, что прямо за внедорожником следовала бригада скорой помощи с человеком внутри. Очевидцы происшествия отмечают: несмотря на то, что скорая уже везла пациента, врачи просто не смогли проехать мимо ДТП.
«Они остановились и стали помогать, хотя ехали с пациенткой с вызова! Спасибо 137-й бригаде. Они реально очень слаженно и четко действовали», — пишут источники.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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22.04.2019
22:55 | 22.04.2019
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