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23:25 | 15.04.2019

Криминального авторитета Андрея Овчину отпустили из СИЗО

Криминальный авторитет Андрей Овчинников, по кличке Овчина отпущен из-под ареста. Такое решение сегодня, 15 апреля, принял судья Железнодорожного районного суда Екатеринбурга Александр Сахарных, который рассматривает уголовное дело в отношении двух его подельников – Алексея Дубового и Владимира Лысенкова.

В отношении Овчинникова избрана крайне мягкая мера пресечения в виде запрета определенных действий, несмотря на тяжесть инкриминируемых ему преступлений. Он обвиняется по ч.3 ст. 33 п. «а», «з» ч.2 ст. 126 УК РФ («Организация похищения человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору») и по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия и боеприпасов»).

Поводом для смягчения меры пресечения якобы послужило ухудшение состояния здоровья криминального авторитета – по этой причине заседания уже дважды откладывались. По этой же причине сегодня суд принял решение выделить дело в отношении Овчины в отдельное производство до его выздоровления.

© «Вечерние Ведомости»

 


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