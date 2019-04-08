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14:19 | 11.04.2019
Услуга добавочного номера для сотрудников повысит эффективность коммуникации с клиентами
Аналоговая vs IP-телефония
Основным преимуществом такого вида связи является ее дешевизна. В сравнении с аналоговой телефонией такой вариант выглядит более экономным, позволяя значительно сокращать ежемесячные расходы. Особенно актуален такой вариант для компаний, которые занимаются продажами, и нуждаются в эффективном средстве коммуникации с большим количеством потенциальных клиентов.
Использование IP-телефонии позволяет получить выгодный тариф на междугородние и международные звонки. При этом внутри корпоративной сети связь будет полностью бесплатной, вне зависимости от места нахождения сотрудников. К другим преимуществам интернет-телефонии можно отнести:
- отсутствие расходов на прокладку линий и подключение;
- высокое качество связи;
- универсальность;
- широкий набор дополнительных возможностей: детализация вызовов, передресация, конференц-связь, голосовая почта, прием звонков с сайта и т.д.
Кроме того, современные технологии позволяют подключать ее к CRM-системе компании. Это значительно упрощает взаимодействие с клиентом, позволяя специалисту сразу же видеть подробную информацию о нем. При этом IP телефония проста в работе и установке и не требует много времени на обучение. Сотрудники смогут эффективно использовать ее уже в день оформления договора.
Добавочный номер – полезный функционал для компании
При взаимодействии с клиентами посредством телефонной связи основной задачей является привлечение и удержание их внимания. Для этого сотрудники отдела продаж используют различные методики и психологические приемы. Однако они будут неэффективными, если для того, чтобы связаться с конкретным специалистом, клиенту потребуется потратить множество времени и сил. В крупной компании с разветвленной структурой риск такой ситуации возрастает. Избежать подобных проблем при коммуникации с клиентами позволяет такая услуга, как добавочный номер.
Это средство оптимизации телефонной связи дает возможность перенаправить человека к специалисту, который обладает компетенциями и полномочиями в решении его вопроса. Абонент услышит приветствие и запись голосового меню, которое укажет отдел и соответствующий ему добавочный номер. Такая маршрутизация вызовов также позволит разгрузить сотрудников от несоответствующих их должностным обязанностям и компетенциям звонков. Благодаря этому они смогут более эффективно взаимодействовать с клиентами именно по своему профилю.
Возможности использования добавочного номера
Помимо организации клиентского взаимодействия, такая опция позволяет повысить безопасность специалистов, которые часто общаются напрямую с клиентами или партнерами. Чтобы не демонстрировать личный номер такого сотрудника, можно настроить переадресацию на него через голосовое меню. Такой же вариант подойдет и для взаимодействия клиента с персональным менеджером. Кроме того, внутренний номер – это оптимальный способ наладить сотрудничество между отделами компании, которые физические удалены друг от друга.
Таким образом, использование данной опции позволяет повысить качество сервиса при уменьшении расходов на обслуживание клиентов. Результатом внедрения IP-телефонии и добавочного номера станет улучшение репутации компании и укрепление ее позитивного имиджа.
© «Вечерние Ведомости»
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