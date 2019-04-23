МЧС передаст Курганской области 70 единиц пожарной техники

18:22 | 25.04.2019

Фото instagram.com/shumkov_vm

МЧС России согласовывает оформление документов, подтверждающих передачу 70 единиц пожарной техники из федеральной собственности в собственность Курганской области. Официальном письмо ведомства опубликовал в своем аккаунте в Instagram врио губернатора Вадим Шумков.



«Сегодня пришло письмо. МЧС России согласовывает пакет документов на передачу противопожарной техники для Курганской области. Всего в регион должны передать 70 единиц. Первая партия из 26-и единиц техники поступит в ближайшее время», — написал глава региона.