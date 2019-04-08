Курганская область поднялась в рейтинге протестной активности российских регионов

Эксперты отмечают тревожные сигналы в Курганской области — рост социальной напряженности. Субъект поднялся на пять пунктов в мартовском рейтинге протестной активности российских регионов, который подготовил Институт региональной экспертизы.Область заняла 10 место в группе регионов «красной зоны», в которых фиксируется максимальный уровень протестной активности. Отметим, что в февральском рейтинге регион замыкал зону, находясь на 15 месте.По данным мониторинга протестной активности в регионах «красной зоны», который провел институт, в Зауралье отмечаются социально-экономические протесты. За данный период прошли митинг против роста цен и тарифов, массовый пикет против антинародного курса правительства в Куртамыше, митинг в защиту социально-экономических прав населения в Шадринске и одиночные пикеты в Петухове.Обнаружились и политические протесты. Эксперты отмечают пикет в защиту прав населения в Каргаполье и митинг против антиконституционной политики власти в селе Глядянском.