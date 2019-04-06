11:54 | 9.04.2019

Фото Instagram/shumkov_vm

Популярный российский композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев откроет студию в Кургане. Об этом сообщил врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, опубликовав совместную фотографию с певцом в своем аккаунте в Instagram.



«Осеннее фото с @fadeevmaxim. Я точно похудел, но не помолодел)) Максим летом обещал выгрузиться в Кургане с концертом своих подопечных. Плюс, делаем его студию в нашем городе», — написал глава региона.



В комментариях это сообщение встретили с радостью. «Вот это новости», — написал один из пользователей. «Это круто. Максим, молодец, не забывает Курган!», — подхватил другой.