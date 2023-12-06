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Сотрудники Washington Post объявили о крупнейшей за 48 лет забастовке
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Более 750 сотрудников газеты Washington Post заявили о 24-часовой забастовке.
Это крупнейший трудовой протест в компании за последние 48 лет, пишет издание.
Члены профсоюза заявили, что прекращают работу в знак протеста против «тупиковой ситуации» в переговорах с медиакомпанией, которая оставила сотрудников без контракта на 18 месяцев. Кроме того, профсоюз выступил против предложения руководства, которое поступило некоторым сотрудникам, уволиться по собственному желанию с компенсацией. Сообщается, что работников принуждают уйти «добровольно под угрозой увольнения».
Забастовка произошла в то время, когда издание столкнулось как с внутренней сменой руководства, так и «с теми же экономическими проблемами, которые потрясли медиаиндустрию по всему миру», пишет газета. Компания намерена сократить объемы продаж, поскольку «оптимистические финансовые прогнозы не оправдались». Сообщается, что компания в этом году потеряет 100 миллионов долларов, и в целях экономии руководство якобы рассчитывает на «добровольное увольнение 240 человек». Это около 10 процентов нынешнего персонала, пишет газета. Причем, уточняется, что около половины этих сокращений придется на редакции.
Между тем руководство медиакомпании не согласно с утверждением профсоюза о том, что они вели переговоры «недобросовестно». В компании заявляют, что надеются заключить контракт к концу месяца.
«Это заявление сотен сотрудников Washington Post, в котором говорится, что, если компания хочет работать с нами честно, она должна уважать своих сотрудников», — сказала Сара Каплан, репортер по климату. Она добавила, что компания «все равно попытается выпустить газету». «Но без нас они не смогут выпустить хорошую газету», — сказала репортер.
«Мы уважаем права наших коллег участвовать в этой запланированной однодневной забастовке. Мы позаботимся о том, чтобы наши читатели и клиенты не пострадали настолько, насколько это возможно», — цитирует издание одного из представителей компании. В руководстве выразили уверенность, что смогут печатать и доставлять газеты в обычном режиме в четверг и пятницу, «сохраняя при этом работоспособность и активность своего веб-сайта». При этом задачи, связанные с производством, ежедневный выпуск новостей и написание статей взяли на себя «редакторы и другие менеджеры».
Сотрудники издания не вышли на работу утром в четверг, кроме того запланирован пикет и митинг возле офиса газеты в центре Вашингтона.
Протестующие также обратились к читателям и попросили «воздержаться в течение дня от чтения газеты и ее веб-сайта в знак солидарности».
Это крупнейший трудовой протест в компании за последние 48 лет, пишет издание.
Члены профсоюза заявили, что прекращают работу в знак протеста против «тупиковой ситуации» в переговорах с медиакомпанией, которая оставила сотрудников без контракта на 18 месяцев. Кроме того, профсоюз выступил против предложения руководства, которое поступило некоторым сотрудникам, уволиться по собственному желанию с компенсацией. Сообщается, что работников принуждают уйти «добровольно под угрозой увольнения».
Забастовка произошла в то время, когда издание столкнулось как с внутренней сменой руководства, так и «с теми же экономическими проблемами, которые потрясли медиаиндустрию по всему миру», пишет газета. Компания намерена сократить объемы продаж, поскольку «оптимистические финансовые прогнозы не оправдались». Сообщается, что компания в этом году потеряет 100 миллионов долларов, и в целях экономии руководство якобы рассчитывает на «добровольное увольнение 240 человек». Это около 10 процентов нынешнего персонала, пишет газета. Причем, уточняется, что около половины этих сокращений придется на редакции.
Между тем руководство медиакомпании не согласно с утверждением профсоюза о том, что они вели переговоры «недобросовестно». В компании заявляют, что надеются заключить контракт к концу месяца.
«Это заявление сотен сотрудников Washington Post, в котором говорится, что, если компания хочет работать с нами честно, она должна уважать своих сотрудников», — сказала Сара Каплан, репортер по климату. Она добавила, что компания «все равно попытается выпустить газету». «Но без нас они не смогут выпустить хорошую газету», — сказала репортер.
«Мы уважаем права наших коллег участвовать в этой запланированной однодневной забастовке. Мы позаботимся о том, чтобы наши читатели и клиенты не пострадали настолько, насколько это возможно», — цитирует издание одного из представителей компании. В руководстве выразили уверенность, что смогут печатать и доставлять газеты в обычном режиме в четверг и пятницу, «сохраняя при этом работоспособность и активность своего веб-сайта». При этом задачи, связанные с производством, ежедневный выпуск новостей и написание статей взяли на себя «редакторы и другие менеджеры».
Сотрудники издания не вышли на работу утром в четверг, кроме того запланирован пикет и митинг возле офиса газеты в центре Вашингтона.
Протестующие также обратились к читателям и попросили «воздержаться в течение дня от чтения газеты и ее веб-сайта в знак солидарности».
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