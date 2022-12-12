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Депутат ГД Ткачев попросил Роскомнадзор разблокировать Твиттер
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Депутат ГД Антон Ткачев («Новые люди») отправил запрос в Роскомнадзор с предложением разблокировать социальную сеть Твиттер.
Об этом депутат сообщил в своем телеграм-канале. По его словам, внутренняя политика соцсети «переработана основательно» в связи с приходом нового владельца, Илона Маска, «идёт борьба с ботами-агрессорами, регламентирована политика в отношении насилия, домогательств, терроризма».
«В ситуации с Твиттером глупо терять возможности донесения нашей позиции до зарубежной аудитории и погружать себя в информационную изоляцию», — полагает депутат. Разблокировка соцсети может показать, «насколько у нас в России свободные сети», заявил Ткачев.
При этом компании предстоит пройти дополнительную проверку в РФ, оплатить штрафы и выполнять «закон о приземлении», сказал депутат.
Он также напомнил, что минувшим летом партия направляла аналогичный запрос в Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть возможность разблокировки Инстаграма*, так как в связи с блокировкой соцсети «пострадало большое количество пользователей».
*является продуктом транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc., чью деятельность по реализации социальных сетей на территории РФ запретил Тверской районный суд Москвы по основаниям осуществления экстремистской деятельности.
Об этом депутат сообщил в своем телеграм-канале. По его словам, внутренняя политика соцсети «переработана основательно» в связи с приходом нового владельца, Илона Маска, «идёт борьба с ботами-агрессорами, регламентирована политика в отношении насилия, домогательств, терроризма».
«В ситуации с Твиттером глупо терять возможности донесения нашей позиции до зарубежной аудитории и погружать себя в информационную изоляцию», — полагает депутат. Разблокировка соцсети может показать, «насколько у нас в России свободные сети», заявил Ткачев.
При этом компании предстоит пройти дополнительную проверку в РФ, оплатить штрафы и выполнять «закон о приземлении», сказал депутат.
Он также напомнил, что минувшим летом партия направляла аналогичный запрос в Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть возможность разблокировки Инстаграма*, так как в связи с блокировкой соцсети «пострадало большое количество пользователей».
*является продуктом транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc., чью деятельность по реализации социальных сетей на территории РФ запретил Тверской районный суд Москвы по основаниям осуществления экстремистской деятельности.
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