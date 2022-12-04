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В Монголии перед Дворцом правительства установили войлочные юрты для протестующих
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
На площади перед Дворцом правительства в столице Монголии установили войлочные юрты для протестующих, фото публикует местный портал ikon.mn.
По данным издания, власти столицы озаботились здоровьем людей, которые выходят на акции протеста, в том числе остаются на ночь для сидячей забастовки. Власти подчеркивают, что «обязанностью государства является предоставление возможностей и условий для того, чтобы граждане могли пользоваться правом свободно говорить и выражать свое мнение», в том числе с помощью демонстраций и собраний, пишет портал.
При этом особое внимание чиновники уделяют обеспечению здоровья и безопасности протестующих. По данным местных правоохранителей, которые занимаются охраной общественного порядка в дни протестов, пока «не поступало никаких жалоб или сообщений о том, что сотрудники полиции избивали граждан или применяли силу во время демонстраций и митингов».
В столичном департаменте здравоохранения сообщили, что с первого дня протестов «был создан штаб по чрезвычайным ситуациям, который работает 24 часа в сутки». В штабе заявили, что периодически осматривают людей, которые проводят сидячие забастовки.
Добавим, что мэрия выдала протестующим разрешение на установку не более двух юрт на площади, уточняет издание.
Многотысячная акции протеста в Улан-Баторе продолжается уже десятый день. Напомним, причиной стал так называемый угольный скандал. По сообщениям СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов.
По данным издания, власти столицы озаботились здоровьем людей, которые выходят на акции протеста, в том числе остаются на ночь для сидячей забастовки. Власти подчеркивают, что «обязанностью государства является предоставление возможностей и условий для того, чтобы граждане могли пользоваться правом свободно говорить и выражать свое мнение», в том числе с помощью демонстраций и собраний, пишет портал.
При этом особое внимание чиновники уделяют обеспечению здоровья и безопасности протестующих. По данным местных правоохранителей, которые занимаются охраной общественного порядка в дни протестов, пока «не поступало никаких жалоб или сообщений о том, что сотрудники полиции избивали граждан или применяли силу во время демонстраций и митингов».
В столичном департаменте здравоохранения сообщили, что с первого дня протестов «был создан штаб по чрезвычайным ситуациям, который работает 24 часа в сутки». В штабе заявили, что периодически осматривают людей, которые проводят сидячие забастовки.
Добавим, что мэрия выдала протестующим разрешение на установку не более двух юрт на площади, уточняет издание.
Многотысячная акции протеста в Улан-Баторе продолжается уже десятый день. Напомним, причиной стал так называемый угольный скандал. По сообщениям СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов.
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