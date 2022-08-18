Прокуратура проверит «пыточные» условия содержания Украинцева в СИЗО
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Депутат МГД Евгений Ступин обратился к прокурору Москвы и к руководству ФСИН с просьбой проверить условия содержания в СИЗО лидера профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева.
По словам депутата, ОНК выявила, что Украинцев содержится в «пыточных условиях». В депутатском запросе Ступин обращает внимание на сообщения ОНК о том, что спать арестованным приходится по очереди на одном и том же койко-месте, так как в камере на 8 мест содержатся 12 человек. Там нет вентиляции и холодильника, проблемы с освещением, не работают телевизор и радиоточка.
«Конечно, я понимаю, что эти нарушения повсеместные, но, может быть, при помощи медийных арестантов нам получится сдвинуть и общую ситуацию к лучшему», — написал депутат в телеграм-канале.
Напомним, Украинцев был арестован в апреле по статье о неоднократном нарушении порядка организации митинга. Он считает, что его преследуют за профсоюзную деятельность.
По словам депутата, ОНК выявила, что Украинцев содержится в «пыточных условиях». В депутатском запросе Ступин обращает внимание на сообщения ОНК о том, что спать арестованным приходится по очереди на одном и том же койко-месте, так как в камере на 8 мест содержатся 12 человек. Там нет вентиляции и холодильника, проблемы с освещением, не работают телевизор и радиоточка.
«Конечно, я понимаю, что эти нарушения повсеместные, но, может быть, при помощи медийных арестантов нам получится сдвинуть и общую ситуацию к лучшему», — написал депутат в телеграм-канале.
Напомним, Украинцев был арестован в апреле по статье о неоднократном нарушении порядка организации митинга. Он считает, что его преследуют за профсоюзную деятельность.
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