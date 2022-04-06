Для россиян закрыли доступ к шрифтам Times New Roman и Arial
Россия и мир
Фото: скриншот страницы на сайте monotypefonts.com
Американская компания Monotype, владелец прав на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, перекрыла для российских пользователей доступ к своему каталогу на сайте. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в IT-компаниях.
Теперь российские пользователи при попытке открыть страницу с каталогом шрифтов на сайте Monotype (monotypefonts.com) видят сообщение о том, что доступ запрещен. «У вас нет доступа к monotypefonts.com. Владелец сайта мог установить ограничения, препятствующие доступу к сайту». При использовании vpn страница с каталогом шрифтов открывается.
Один из самых популярных шрифтов Times New Roman был разработан в 1932 году, его использовали в газете The Times для экономии пространства на газетных полосах и удобочитаемости.
Сегодня шрифт используется в официальной документации, в том числе госучреждений, в научных работах, применяется по умолчанию во многих приложениях.
Теперь российские пользователи при попытке открыть страницу с каталогом шрифтов на сайте Monotype (monotypefonts.com) видят сообщение о том, что доступ запрещен. «У вас нет доступа к monotypefonts.com. Владелец сайта мог установить ограничения, препятствующие доступу к сайту». При использовании vpn страница с каталогом шрифтов открывается.
Один из самых популярных шрифтов Times New Roman был разработан в 1932 году, его использовали в газете The Times для экономии пространства на газетных полосах и удобочитаемости.
Сегодня шрифт используется в официальной документации, в том числе госучреждений, в научных работах, применяется по умолчанию во многих приложениях.
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