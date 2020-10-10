Накануне выборов в США на Землю может упасть астероид размером с холодильник

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Астероид размером с холодильник может упасть на Землю за день до президентских выборов в США, которые намечены на 3 ноября. Об этом на своей странице в Instagram сообщил американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон.Ученый предположил, что космическое тело может коснуться Земли, однако не нанесет вреда. «Так что, если конец света наступит в 2020 году, это будет не по вине Вселенной», — подытожил он.По данным NASA, вероятность, что астероид войдет в атмосферу Земли, составляет 0,41 процента. Ожидается, что он пролетит в 384 тысячах километров, передает РИА «Новости».