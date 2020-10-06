Норвегия присоединится к санкциям ЕС против РФ за инцидент с отравлением Алексея Навального

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Норвегия собирается присоединиться к санкциям, которые Евросоюз намерен ввести в отношении России за инцидент с отравлением Алексея Навального, рассказала министр иностранных дел страны Ине Эриксен Сёрейде.Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза достигли политического соглашения о санкциях в отношении России из-за отравления политика.Как передает РИА «Новости», ЕС в четверг, как ожидается, опубликует в официальном журнале санкционный список лиц и организаций, которых он считает связанными с отравлением Алексея Навального. Как сообщил агентству источник в Евросоюзе, новый санкционный список будет принят в рамках того же режима санкций ЕС за «распространение и применение химического оружия», что и по «делу Скрипалей».