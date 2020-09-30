Алексей Навальный призвал ЕС ввести санкции против олигархов и ближайшего окружения Путина

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Находящийся на лечении в Германии после отравления Алексей Навальный в интервью Bild высказался за введение санкций не против России в целом, а против российских олигархов и ближайшего окружения Путина. "Санкции против всей страны не работают. Самое главное - ввести запрет на въезд для спекулянтов режима и заморозить их активы", - заявил российский политик.Алексей Навальный пояснил, что люди, о которых он говорит, «присваивают деньги, воруют миллиарды, а на выходные летают в Берлин или Лондон, покупают дорогие квартиры и сидят в кафе».Как напоминает "Эхо Москвы", накануне Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы немецких токсикологов и лабораторий во Франции и Швеции об отравлении Навального нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».