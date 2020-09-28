В Минобороны Армении заявили о продолжении боев на линии соприкосновения в Карабахе
Россия и мир
В Минобороны Армении заявили о продолжении боев в понедельник на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
«Ночью и в настоящее время в зоне конфликта продолжаются с различной интенсивностью», - написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян.
Как напоминает ren.tv, конфликт Азербайджана и Армении из-за Нагорного Карабаха обострился в воскресенье, 27 сентября. Стороны взаимно обвиняют друг друга в начале обстрелов.
«Ночью и в настоящее время в зоне конфликта продолжаются с различной интенсивностью», - написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян.
Как напоминает ren.tv, конфликт Азербайджана и Армении из-за Нагорного Карабаха обострился в воскресенье, 27 сентября. Стороны взаимно обвиняют друг друга в начале обстрелов.
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