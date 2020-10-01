Задержан сын экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

10.13 Понедельник, 5 октября 2020
Россия и мир
Фото: РИА Новости
Сын бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержан сотрудниками полиции. Как сообщает 5-tv.ru, мужчину привлекли к ответственности за участие в несанкционированных акциях протеста.

«Как стало известно , его привлекли к ответственности в соответствии с 20.2 статьей Кодекса об административных нарушениях РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Согласно предварительным данным, Антон Фургал организовывал акции протеста. Он призывал людей собираться на митинги и создавать общественный резонанс», — сообщает 5-tv со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.
Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости
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