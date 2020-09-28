Лидер Нагорно-Карабахской Республики приказал прекратить обстрел
Россия и мир
Фото: военкор «КП» Александр Коц
Лидер непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян приказал прекратить обстрел военных объектов Азербайджана в городе Гяндже. Об это он сообщил в своем видео обращении, которое опубликовал на странице в Facebook.
«По моему приказу Армия обороны нанесла сегодня несколько ракетных ударов по расположенным в городе Гянджа военным объектам с целью обезвредить их.
В данный момент я поручил прекратить огонь, чтобы избежать невинных жертв среди мирного населения», — написал он на своей странице.
Арутюнян также добавил, что если «противник не сделает соответствующих выводов», то удары по городу будут продолжаться.
Пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Арутюняна опроверг заявления о его ранении. Ранее же помощником лидера была озвучена противоречивая информация.
«По моему приказу Армия обороны нанесла сегодня несколько ракетных ударов по расположенным в городе Гянджа военным объектам с целью обезвредить их.
В данный момент я поручил прекратить огонь, чтобы избежать невинных жертв среди мирного населения», — написал он на своей странице.
Арутюнян также добавил, что если «противник не сделает соответствующих выводов», то удары по городу будут продолжаться.
Пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Арутюняна опроверг заявления о его ранении. Ранее же помощником лидера была озвучена противоречивая информация.
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