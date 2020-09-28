Лидер Нагорно-Карабахской Республики приказал прекратить обстрел

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Лидер непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян приказал прекратить обстрел военных объектов Азербайджана в городе Гяндже. Об это он сообщил в своем видео обращении, которое опубликовал на странице в Facebook.«По моему приказу Армия обороны нанесла сегодня несколько ракетных ударов по расположенным в городе Гянджа военным объектам с целью обезвредить их.В данный момент я поручил прекратить огонь, чтобы избежать невинных жертв среди мирного населения», — написал он на своей странице.Арутюнян также добавил, что если «противник не сделает соответствующих выводов», то удары по городу будут продолжаться.Пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Арутюняна опроверг заявления о его ранении. Ранее же помощником лидера была озвучена противоречивая информация.