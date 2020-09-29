Сергей Фургал сообщил, что его зрение в «Лефортово» ухудшается

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которого обвиняют в причастности к убийствам, заявил, что у него ухудшается зрение в СИЗО «Лефортово». Об этом журналистам сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович, посетившая изолятор. Она написала об этом в Facebook.«Сегодня был тяжелый разговор. Фургал был разозлен ужасно, разговаривал на повышенных тонах с сотрудником СИЗО, просто кричал. Я его таким еще не видела. Обычно он выходил к нам флегматичным и спокойным», — написала Марина Литвинович.Она так же рассказала, что спрашивали о самочувствии, поскольку ходит много слухов о том, что его избили. Сергей Фургал ответил, что зрение у него стремительно падает: «Я пришел в СИЗО с нормальным зрением, сейчас я вижу с каждым днем хуже».По ее словам, Фургал пожаловался на то, что письма до него просто не доходят, их забирает следователь, а также не дают конфиденциально поговорить с адвокатами: «Я лишен права защищаться – ко мне приходили адвокаты, но наша встреча приходила при сотруднике СИЗО, наш разговор не был конфиденциальным, все прослушивается! В итоге я не могу выработать с адвокатами свою линию защиты, и значит – лишен защиты!»