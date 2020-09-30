Дети погибшей Ирины Славиной вышли на пикет
Россия и мир
Фото: twitter.com
Вчера, 3 октября, дети погибшей Ирины Славиной Маргарита и Вячеслав вышли на пикет в центре Нижнего Новгорода.
Дети Ирины Славиной, журналиста и главного редактора интернет-издания «Koza.Press», стояли на ул. Большая Покровская с плакатом в руках, на котором было написано «Пока моя мама горела заживо, вы молчали».
Напомним, что в прошедшую пятницу Ирина Славина покончила с собой у Главного управления МВД по Нижнему Новгороду. Незадолго до смерти она оставила в своем Facebook запись: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».
Дети Ирины Славиной, журналиста и главного редактора интернет-издания «Koza.Press», стояли на ул. Большая Покровская с плакатом в руках, на котором было написано «Пока моя мама горела заживо, вы молчали».
Напомним, что в прошедшую пятницу Ирина Славина покончила с собой у Главного управления МВД по Нижнему Новгороду. Незадолго до смерти она оставила в своем Facebook запись: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».
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