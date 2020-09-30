Дети погибшей Ирины Славиной вышли на пикет

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 3 октября, дети погибшей Ирины Славиной Маргарита и Вячеслав вышли на пикет в центре Нижнего Новгорода.Дети Ирины Славиной, журналиста и главного редактора интернет-издания «Koza.Press», стояли на ул. Большая Покровская с плакатом в руках, на котором было написано «Пока моя мама горела заживо, вы молчали».Напомним, что в прошедшую пятницу Ирина Славина покончила с собой у Главного управления МВД по Нижнему Новгороду. Незадолго до смерти она оставила в своем Facebook запись: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».