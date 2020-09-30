Глава Камчатского края пообещал уволить должностных лиц, которые приукрашивали или замалчивали ситуацию с Халактырским пляжем
Россия и мир
Фото: vv_solodov
Сегодня, 4 октября, губернатор Камчатского края Владимир Солодов приехал на Халактырский пляж, на котором случилась экологическая катастрофа, со всеми ответственными структурами для обсуждения проблемы. Также он записал обращение к жителям края, в котором сообщил о своем намерении увольнять должностных лиц, если выяснится, что они замалчивали или приукрашивали информацию о загрязнении воды в Авачинском заливе.
В обращении Владимир Солодов говорил, что сегодня будут забраны дополнительные пробы воды и песка, а также проанализированы остатки рыб и донные отложения. Все это будет отправлено в Москву.
«Если в процессе работы выяснится, что кто-то из должностных лиц Камчатского края приукрашивал факты или замалчивал их, сразу будут уволены. В отношении федеральных структур я буду обращаться с ходатайством об аналогичных мерах ответственности», — объяснил Владимир Солодов в своем обращении.
Также глава Камчатского края сообщил о своих намерениях обратиться в федеральные органы власти с предложением создать единую систему мониторинга неблагоприятных возможных явлений в окружающей среде. «Сегодняшняя ситуация еще раз свидетельствует о том, что такую работу нам нужно усиливать. Пока ее, очевидно, не достаточно», — рассказал Владимир Солодов. Видео с обращением он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
В обращении Владимир Солодов говорил, что сегодня будут забраны дополнительные пробы воды и песка, а также проанализированы остатки рыб и донные отложения. Все это будет отправлено в Москву.
«Если в процессе работы выяснится, что кто-то из должностных лиц Камчатского края приукрашивал факты или замалчивал их, сразу будут уволены. В отношении федеральных структур я буду обращаться с ходатайством об аналогичных мерах ответственности», — объяснил Владимир Солодов в своем обращении.
Также глава Камчатского края сообщил о своих намерениях обратиться в федеральные органы власти с предложением создать единую систему мониторинга неблагоприятных возможных явлений в окружающей среде. «Сегодняшняя ситуация еще раз свидетельствует о том, что такую работу нам нужно усиливать. Пока ее, очевидно, не достаточно», — рассказал Владимир Солодов. Видео с обращением он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
Школьные каникулы в Свердловской области продлевать не будут
29 сентября 2020
29 сентября 2020
На Исети в Екатеринбурге пройдёт субботник
02 октября 2020
02 октября 2020