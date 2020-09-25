России не избежать санкций, если ОЗХО подтвердит отравление Навального

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил в своем интервью новостному порталу t-online о том, что Евросоюз не сможет избежать введения санкций против России, если эксперты ОЗХО («Организация по запрещению химического оружия») подтвердят результаты исследований крови Алексея Навального, проведенных лабораториями в Германии, Франции и Швеции.Хайко Маас рассказал, что Германия передала дело на расследование в Организацию по запрещению химического оружия: «Если результат германской, шведской и французской лабораторий будет подтвержден, то последует ясный ответ ЕС». Он также отметил, что санкции должны быть всегда целенаправленными и соразмерными.«Такое серьезное нарушение Конвенции о запрещении химического оружия не может остаться без ответа. Мы в Европе едины во мнении на этот счет», — добавил Маас.Говоря о возможности прекращения реализации проекта «Северный поток – 2», он ответил, что в строительстве трубопровода участвуют более 100 европейских фирм, поэтому из-за остановки строительства пострадают многие европейские работники.