России не избежать санкций, если ОЗХО подтвердит отравление Навального

20.18 Суббота, 3 октября 2020
Россия и мир
Фото: EPA-EFE
Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил в своем интервью новостному порталу t-online о том, что Евросоюз не сможет избежать введения санкций против России, если эксперты ОЗХО («Организация по запрещению химического оружия») подтвердят результаты исследований крови Алексея Навального, проведенных лабораториями в Германии, Франции и Швеции.

Хайко Маас рассказал, что Германия передала дело на расследование в Организацию по запрещению химического оружия: «Если результат германской, шведской и французской лабораторий будет подтвержден, то последует ясный ответ ЕС». Он также отметил, что санкции должны быть всегда целенаправленными и соразмерными.

«Такое серьезное нарушение Конвенции о запрещении химического оружия не может остаться без ответа. Мы в Европе едины во мнении на этот счет», — добавил Маас.

Говоря о возможности прекращения реализации проекта «Северный поток – 2», он ответил, что в строительстве трубопровода участвуют более 100 европейских фирм, поэтому из-за остановки строительства пострадают многие европейские работники.
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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