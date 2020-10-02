Нижегородцы прошли по улицам города в память о журналистке Ирине Славиной

14.25 Суббота, 3 октября 2020
Россия и мир
Фото: «МБХ медиа»
Накануне, 2 сентября, вечером в Нижнем Новгороде прошло стихийное шествие памяти главного редактора онлайн-издания Koza. Press Ирины Славиной, совершившей акт самосожжения около здания МВД. Об этом сообщает «МБХ медиа».

По подсчетам корреспондента издания к колонне присоединились около 60 человек. Они скандировали «Россия без Путина», «Государство убивает», «Ира — жертва режима» и «Нет политическим репрессиям». Стоит отметить, что полицейские проведению шествия не мешали.

Нижегородцы прошли по улицам города в память о журналистке Ирине Славиной


Позже некоторые участники памятной акции встали в одиночные пикеты.






Жители Нижнего Новгорода практически до ночи несли цветы и свечи на место гибели журналистки.

Напомним, днём 2 октября главред онлайн-издания Koza. Press Ирина Славина подожгла себя около здания МВД в Нижнем Новгороде и скончалась на месте. Незадолго до этого на своей странице в Facebook она написала: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Накануне у нее дома прошел обыск с изъятием личных вещей и техники. Силовики пришли к ней в рамках уголовного дела Михаила Иосилевича, подозреваемого в сотрудничестве с нежелательной организацией – «Открытой Россией» (статья 284.1 УК РФ). Как писала в Facebook Ирина Славина, в 6 утра в ее квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 человек, в том числе: сотрудники СКР, полиции, СОБР и понятые.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов считает, что причиной такого поступка Славиной стали действия силовиков. Вчера он попросил генерального прокурора РФ Игоря Краснова проверить возможность возбуждения уголовного дела по статье о доведении до самоубийства (статья 110 УК РФ).

ФОТО: NN.RU
© Вечерние ведомости
В Нижнем Новгороде главный редактор издания «Коза Пресс» покончила с собой у здания МВД
02 октября 2020
В Нижнем Тагиле водитель Cadillac устроил массовое ДТП
29 сентября 2020
Около магазина в Нижнем Тагиле обнаружили тело мужчины
30 сентября 2020
В Нижнем Тагиле ВАЗ после аварии отлетел на пешеходов
03 октября 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

На Урале получило продолжение «дело МУГИСО»

Оперативники ФСБ и СКР работают по показаниям Виталия Сиволапа о давлении в СИЗО
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:49 В Новой Ляле нашли гуляющего без родителей и верхней одежды малыша
14:01 В Свердловской области нашли ручную гранату
13:57 Сергей Удальцов заявил, что Ельцин центр в Екатеринбурге необходимо закрыть
13:30 В Нижнем Тагиле ВАЗ после аварии отлетел на пешеходов
12:55 Ещё 165 свердловчан заболели коронавирусом
12:35 Автоматы с масками могут появиться в метро Екатеринбурга
11:47 Суд обязал МВД выплатить 30 тысяч рублей тагильчанину, над которым издевались в полиции
11:16 В Сысерти без вести пропала 40-летняя женщина
10:33 В Первоуральске произошёл крупный пожар в гостинице
10:14 Свердловский ХК «Автомобилист» на выезде обыграл «Металлург»
21:39 В Свердловской области проведено 12487 исследований проб на коронавирус
21:04 Оперштаб: В Прикамье продлено действие текущих ограничительных мер
20:14 В Нижнем Новгороде главный редактор издания «Коза Пресс» покончила с собой у здания МВД
19:36 В Екатеринбурге состоится матч «Урал» - ЦСКА
19:04 В Свердловской области прошла Всероссийская тренировка по гражданской обороне
18:46 Губернатор Свердловской области подарил больницам 28 новых автомобилей скорой помощи
18:42 Оперштаб: Организациям Пермского края рекомендовано переводить сотрудников на удаленный формат работы
18:31 В Нижнем Тагиле вынесли приговор местным жителям, из-за которых в пожаре погибли 2 человека
18:15 Две старинных усадьбы в Екатеринбурге начнут реставрировать весной
17:45 На Урале завершено расследование громкого дела о наркотиках
17:34 В медучреждениях Прикамья для лечения пациентов с COVID-19 развернуто более 2,6 тысячи коек
17:23 В Екатеринбурге закроют движение по Каширской
17:05 Краевой поддержкой в связи с COVID-19 воспользовалось порядка 40% предпринимателей Прикамья
16:50 В Среднеуральске отремонтировали дорогу, на которую несколько месяцев жаловались местные жители
Все новости
14:25 Нижегородцы прошли по улицам города в память о журналистке Ирине Славиной
14:21 Тринадцатую субботу подряд жители Хабаровска выходят на протесты
14:02 Полицейского, который выписал поддельную справку в деле Ефремова, уволили
13:01 В России COVID-19 обнаружен у 1,2 млн человек
12:59 В воде на Камчатке обнаружены нефтепродукты: содержание превышает норму в 3,6 раз
17:33 Рамзан Кадыров предложил Алексею Навальному считать его заказчиком отравления
17:26 Школы в Москве с 19 октября могут вновь перейти на дистанционное обучение
16:59 Президент Франции Макрон заявил о переброске 300 сирийских боевиков в Азербайджан
16:34 В 2021 году в России запланированы масштабные учения по гражданской обороне под руководством Путина
16:24 Власти Армении обвинили Азербайджан в ударе по Степанакерту
15:14 Вице-премьер РФ Голикова назвала условие невозвращения в режим строгой самоизоляции
15:10 Власти Ливана заочно арестовали двух россиян по делу о взрыве в порту Бейрута
15:02 Столичные власти рекомендовали московским предприятиям перевести на удалёнку до 50% сотрудников
14:44 Певица Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников по пути к Степанакерту
14:22 Компания «Хонда» объявила об уходе из Формулы-1 по окончании сезона 2021 года
14:15 Белоруссия вводит ответные санкции в отношении ряда официальных лиц ЕС
14:06 В Кремле оценили возможность введения жестких ограничений из-за коронавируса
13:20 Академик РАН предсказал, что РФ справится с распространением коронавируса к концу 2021 года
13:07 В Армении заявили о готовности к переговорам о перемирии в Карабахе
13:02 Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья заразились коронавирусом
13:00 В России выявили еще 9 412 новых случаев коронавируса
17:09 Путин, Трамп и Макрон сделают совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
17:01 Собянин обязал работодателей с 5 по 28 октября перевести 30% сотрудников на удаленку
16:54 Власти Дании разрешили эксплуатацию «Северного потока — 2»
Новости России и мира
12:55
3/10
 Ещё 165 свердловчан заболели коронавирусом
15:35
2/10
 Экс-начальнику сельской управы на Урале вынесли приговор за получение взятки
15:12
2/10
 Организатору «Майской велопрогулки» в Екатеринбурге, осужденному за сбыт наркотиков, смягчили приговор
12:55
2/10
 164 новых случая COVID-19 выявили в Свердловской области
14:58
1/10
 Владельцу массажных салонов в Екатеринбурге вынесли приговор по «наркотической» статье
12:35
30/09
 На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 149 человек
11:56
30/09
 Тысячи человек в центре Екатеринбурга остались без отопления и горячей воды
20:03
29/09
 В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку в связи с обрушением моста
19:28
29/09
 Под Екатеринбургом рухнул пешеходный мост
15:49
29/09
 «Мы настроены на мир и стабильность»: азербайджанский консул призвал соотечественников не устраивать провокации на территории России
13:28
29/09
 Суд приговорил уктусского стрелка к пожизненному лишению свободы
13:14
29/09
 Еще 143 свердловчанина заразились коронавирусом
19:30
28/09
 «Мы созидатели, а не агрессоры»: консул Армении в Екатеринбурге прокомментировал боевые действия в Нагорном Карабахе
12:50
27/09
 141 новый случай коронавируса выявлен в Свердловской области
20:38
26/09
 В Екатеринбурге в день рождения Кормильцева напомнили об увековечивании его имени на карте города
16:20
25/09
 В Екатеринбурге стали известны результаты праймериз «Единой России»
22:53
24/09
 Екатеринбургского производителя сантехники пытаются банкротить после пожара на Верх-Исетском заводе
20:09
24/09
 Алапаевск значительно отстает от свердловских городов по темпам подключения тепла: в городе рвутся сети, но глава спокоен
19:20
24/09
 На свердловской трассе водитель сбил сразу четырех кабанов
18:29
24/09
 Прокурор из Екатеринбурга перевелся на повышение в Мордовию
18:12
24/09
 Из свердловского главка уходит полковник, судившийся с журналистами
15:37
24/09
 В Нижнем Тагиле выявили оптовую базу по продаже контрафактных сигарет
12:38
24/09
 Еще 131 свердловчанин заболел коронавирусом
21:57
23/09
 Счетная палата выявила массу нарушений в деятельности МБУ, отвечающего за озеленение Екатеринбурга
Все новости