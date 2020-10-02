Нижегородцы прошли по улицам города в память о журналистке Ирине Славиной
Россия и мир
Фото: «МБХ медиа»
Накануне, 2 сентября, вечером в Нижнем Новгороде прошло стихийное шествие памяти главного редактора онлайн-издания Koza. Press Ирины Славиной, совершившей акт самосожжения около здания МВД. Об этом сообщает «МБХ медиа».
По подсчетам корреспондента издания к колонне присоединились около 60 человек. Они скандировали «Россия без Путина», «Государство убивает», «Ира — жертва режима» и «Нет политическим репрессиям». Стоит отметить, что полицейские проведению шествия не мешали.
Позже некоторые участники памятной акции встали в одиночные пикеты.
Жители Нижнего Новгорода практически до ночи несли цветы и свечи на место гибели журналистки.
Напомним, днём 2 октября главред онлайн-издания Koza. Press Ирина Славина подожгла себя около здания МВД в Нижнем Новгороде и скончалась на месте. Незадолго до этого на своей странице в Facebook она написала: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».
Накануне у нее дома прошел обыск с изъятием личных вещей и техники. Силовики пришли к ней в рамках уголовного дела Михаила Иосилевича, подозреваемого в сотрудничестве с нежелательной организацией – «Открытой Россией» (статья 284.1 УК РФ). Как писала в Facebook Ирина Славина, в 6 утра в ее квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 человек, в том числе: сотрудники СКР, полиции, СОБР и понятые.
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов считает, что причиной такого поступка Славиной стали действия силовиков. Вчера он попросил генерального прокурора РФ Игоря Краснова проверить возможность возбуждения уголовного дела по статье о доведении до самоубийства (статья 110 УК РФ).
ФОТО: NN.RU
По подсчетам корреспондента издания к колонне присоединились около 60 человек. Они скандировали «Россия без Путина», «Государство убивает», «Ира — жертва режима» и «Нет политическим репрессиям». Стоит отметить, что полицейские проведению шествия не мешали.
Позже некоторые участники памятной акции встали в одиночные пикеты.
Жители Нижнего Новгорода практически до ночи несли цветы и свечи на место гибели журналистки.
Напомним, днём 2 октября главред онлайн-издания Koza. Press Ирина Славина подожгла себя около здания МВД в Нижнем Новгороде и скончалась на месте. Незадолго до этого на своей странице в Facebook она написала: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».
Накануне у нее дома прошел обыск с изъятием личных вещей и техники. Силовики пришли к ней в рамках уголовного дела Михаила Иосилевича, подозреваемого в сотрудничестве с нежелательной организацией – «Открытой Россией» (статья 284.1 УК РФ). Как писала в Facebook Ирина Славина, в 6 утра в ее квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 человек, в том числе: сотрудники СКР, полиции, СОБР и понятые.
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов считает, что причиной такого поступка Славиной стали действия силовиков. Вчера он попросил генерального прокурора РФ Игоря Краснова проверить возможность возбуждения уголовного дела по статье о доведении до самоубийства (статья 110 УК РФ).
ФОТО: NN.RU
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