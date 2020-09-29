В воде на Камчатке обнаружены нефтепродукты: содержание превышает норму в 3,6 раз

Фото: kristy_rozenberg

Фото: ИА «Кам 24»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Как передает ИА «Кам 24», на Халактырском пляже произошла экологическая катастрофа. На официальном сайте Камчатского края опубликовали новость о том, что содержание нефтепродуктов в воде превышает в 3,6 раза, фенола — в 2,5. Такие результаты показали пробы воды на Халактырском пляже. Об этом сообщил врио министра природных ресурсов и экологии камчатского края Алексей Кумарьков. Источник загрязнения пока не известен.«Мы обратились также в управление гидрометслужбы по Камчатскому краю, чтобы они провели отбор проб в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья. Там также зафиксированы факты гибели морских животных. В понедельник, когда будут получены результаты, мы их обнародуем. Предварительно уже можно говорить, что там также есть превышения по нефтепродуктам, фенолам и амонийной группе. Причины данной химической картины мы будем выяснять совместно с надзорными органами», — рассказал Алексей Кумарьков.Ранее серферы с Камчатки пожаловались на плохое самочувствие после заплывов в районе Халактырского пляжа. «Глаза краснеют, опухают, у некоторых возникает ощущение пленки и зрение на время ухудшается» — написала жительница Камчатки Елена Горанко в Instagram.О своих симптомах написал и другой серфер, Максим Ионов: «После сёрфинга на Халактырском пляже в один из дней я практически ослеп. Перед глазами все было размыто и как будто в тумане. Не получалось даже разглядеть лицо человека на расстоянии трёх метров (хотя у меня идеальное зрение). Я испугался и не понял что происходит. Был даже страх проснуться слепым. Такая же проблема была ещё у одного парня в лагере. Помогли капли в глаза и промывка пресной водой после сёрфинга. Однако сейчас заметил, что глаза стали более чувствительны к яркому свету. Потом эта же проблема начала появляться и у других серферов. Врачи ставят диагноз – Ожог Роговицы».Однако пострадали не только серферы, но и морские обитатели. На берег выбросили тысячи мертвых морских обитателей: осьминогов, морских ежей, мидии, рыбу. «Сегодня ребята ныряли и всплыли со слезами на глазах! Все дно усеяно трупами морских животных. Вся наша подводная красота теперь серо-желтого цвета. Рыбы будто сварены в кипятке. Даже самые крепкие ракушки, об которые можно порвать свой водолазный костюм, отвалились от камней и поверхностей. Самое страшное, что ты не знаешь, чем помочь!», — пишет серфер Кристина Розенберг. Для сравнения она сделала фотографию здорового морского ежа и того, что был взят с Халактырского пляжа.Халактрыский пляж представляет из себя полосу черного вулканического песка на берегу Авачинского залива Тихого океана, и растягивается на 30 километров. Добраться до него можно за полчаса езды от Петропавловска-Камчатского. Часть территории пляжа принадлежит военным, которые периодически проводят учения в этих местах.