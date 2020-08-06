Россия и мир
12:56 | 7.08.2020
По данным Bloomberg, состояние Марка Цукерберга впервые перевалило за $100 млрд
Кроме Цукерберга состоянием выше отметки $100 млрд обладают основатель и глава компании Microsoft Билл Гейтс и создатель Amazon Джефф Безос.
Однако, по данным рейтинга миллиардеров Forbes, на третьем месте по объему состояния находятся глава группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и его семья ($104 млрд). Цукерберг занимает четвертую строчку.
© «Вечерние ведомости»
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