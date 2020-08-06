По данным Bloomberg, состояние Марка Цукерберга впервые перевалило за $100 млрд

12:56 | 7.08.2020

Состояние основателя и главы Facebook Марка Цукерберга впервые составило $100 млрд, увеличившись на фоне полноценного запуска сервиса Reels, аналога TikTok, сообщает Bloomberg. Накануне акции Facebook выросли на бирже на 6%.



Кроме Цукерберга состоянием выше отметки $100 млрд обладают основатель и глава компании Microsoft Билл Гейтс и создатель Amazon Джефф Безос.



Однако, по данным рейтинга миллиардеров Forbes, на третьем месте по объему состояния находятся глава группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и его семья ($104 млрд). Цукерберг занимает четвертую строчку.

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