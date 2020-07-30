Следственный комитет возбудил уголовное дело против депутата Юлии Галяминой

13:43 | 31.07.2020

Следственный комитет возбудил против муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения митингов, заявили в столичном управлении СК РФ. По данным агентства, дело завели после призыва выйти на митинг в Москве 15 июля — акция против поправок к Конституции проходила на Пушкинской площади. Тогда полиция задержала более 100 человек, отмечает ТК «Дождь». В ближайшее время Галямину доставят в СКР для проведения следственных действий.

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