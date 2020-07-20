Илон Маск впервые вошел в топ-5 богатейших людей мира

14:14 | 21.07.2020

Илон Маск впервые попал в пятерку богатейших людей мира с состоянием выше $74 млрд. В этом миллиардеру помогли дорожающие акции Telsa. Отмечается, что в середине марта Маск находился на 31-ой строчке списка Forbes. С тех пор его состояние увеличилось почти в три раза, а акции Tesla с начала 2020 года подорожали почти на 300%.



Строчкой выше Маска — основатель Facebook Марк Цукерберг с состоянием $90,3 млрд. На шестом месте — экс-гендиректор Microsoft Стив Балмер с $72,2 млрд. Лидером рейтинга остается глава Amazon Джефф Безос ($189 млрд), следом за ним — президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно ($113,8 млрд) и один из основателей Microsoft Билл Гейтс ($113,4 млрд).

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