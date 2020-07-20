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13:35 | 21.07.2020

Врио главы Хабаровского края Дегтярева представили правительству региона

Врио губернатора Хабаровского края Дегтярева представили кабинету министров и представителям федеральных органов исполнительной власти региона, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правительство края.

Планировалось, что сразу после представления Дегтярев даст первую пресс-конференцию, однако мероприятие перенесли из-за угрозы распространения коронавируса. Новая дата будет сообщена дополнительно, сообщает iz.ru.

Как напоминает РБК, Путин назначил депутата Госдумы, члена ЛДПР Дегтярева врио губернатора Хабаровского края 20 июля. Во вторник новый глава региона прилетел в Хабаровск.

Сергея Фургала, который был губернатором региона, Путин снял с должности «в связи с утратой доверия». Бывшего губернатора подозревают в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств бизнесменов в 2000-х годах. После ареста Фургала в Хабаровске и других городах Дальнего Востока начались многотысячные митинги в его поддержку.

© «Вечерние ведомости»

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