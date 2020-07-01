Алексея Навального вызвали на допрос по уголовному делу о клевете

17:16 | 14.07.2020

Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального вызвали на допрос в Следственный комитет (СК) в связи с возбужденным против него уголовным делом за клевету. Об этом Навальный написал в Instagram. По его словам, ему вручили повестку при выходе из дома, на место подъехали машины СК и полиции.



Об уголовном деле в отношении политика стало известно в середине июня. Следствие подозревает его в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство (ч. 2 ст. 128.1 УК), напоминает «Ведомости».

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