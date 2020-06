В Кремле назвали ложью публикацию в The New York Times о сговоре России с талибами

15:42 | 29.06.2020

Публикации американских газет о сговоре боевиков афганского движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) с российскими властями, предложившими вознаграждение за убийство военнослужащих США, являются ложью. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Путина Песков, передает РБК.



Представитель Кремля предложил ориентироваться на заявление Трампа, который уже дал оценку публикациям издания The New York Times. Президент США ранее заявил, что ему не предоставляли информацию о нападении на военных со стороны российских войск, сообщает lenta.ru.



Как напоминает ren.tv, ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение боевикам, которые связаны с талибами, за нападение на американских военных в Афганистане и об этом якобы было доложено президенту Дональду Трампу.

