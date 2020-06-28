Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов, зараженных коронавирусом

13:30 | 29.06.2020

В больнице в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусной инфекцией, находятся 310 человек. Об этом сообщил главный врач Денис Проценко на странице в Facebook. Кроме того, он отметил, что за последние сутки были выписаны 13 человек. Пятеро пациентов скончались.



Отметим, что по данным оперативного штаба, в столице за прошедшие сутки выздоровели 1007 заболевших COVID-19. Всего в России выявлено 634,4 тысячи случаев коронавирусной инфекции, 399 тысяч пациентов выздоровели, умерли 9 тысяч человек.

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