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13:30 | 29.06.2020

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов, зараженных коронавирусом

В больнице в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусной инфекцией, находятся 310 человек. Об этом сообщил главный врач Денис Проценко на странице в Facebook. Кроме того, он отметил, что за последние сутки были выписаны 13 человек. Пятеро пациентов скончались.

Отметим, что по данным оперативного штаба, в столице за прошедшие сутки выздоровели 1007 заболевших COVID-19. Всего в России выявлено 634,4 тысячи случаев коронавирусной инфекции, 399 тысяч пациентов выздоровели, умерли 9 тысяч человек.

© «Вечерние ведомости»

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