СКР возбудил в отношении Навального уголовное дело из-за оскорбления ветерана ВОВ

16:11 | 16.06.2020

Фото: newsland.com

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны в своем Twitter.



Напомним, что ранее Навальный добавил к себе в Twitter видеоролик, на котором многие известные люди агитировали за внесение поправок в Конституцию РФ. Среди них также был и ветеран ВОВ Игнат Артеменко. Навальный прокомментировал данный ролик и назвал ветерана «холуем», «позором страны» и «предателем», что вызвало большое негодование общественности.



Вчера, 16 июня, СКР официально сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении оппозиционера: «Установлено, что 2 июня 2020 года А.А. Навальный разместил в своих аккаунтах в социальных сетях этот видеоролик, опубликовав комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны И.С. Артеменко. Как полагает следствие, Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц».



В совете ветеранов УДТК поддержали возбуждение дела об оскорблении фронтовика.



– К сожалению, о ветеранах сейчас в интернете можно встретить много нелестных и грубых слов, сказанных бессовестными людьми. От этого очень больно и стыдно. То, что люди в угоду своим политическим замашкам позволяют себе сказать о ветеране Великой Отечественной войны – низко и подло. Здесь мало отделаться штрафом за клевету. Такие люди недостойны звания гражданина России. И всем было бы лучше, если бы они уехали из страны туда, где им больше нравится, и жили бы в той стране, которую они заслуживают. Это плевок на соотечественников, на Родину, и на самое святое, что у нас есть – на честь ветеранов. На память о тех, благодаря кому он может сегодня заниматься демагогией. В нашем Уральском добровольческом танковом корпусе в живых осталось всего 7 ветеранов. Тех, кто, не жалея себя и своей жизни, отвоевал у врага Родину. Мне очень горько, что они застали на своем веку таких бессовестных соотечественников, – сказал председатель Совета ветеранов Уральского добровольческого танкового корпуса Борис Ильиных.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»