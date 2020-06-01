Россия и мир
16:11 | 16.06.2020
Фото: newsland.com
СКР возбудил в отношении Навального уголовное дело из-за оскорбления ветерана ВОВ
Напомним, что ранее Навальный добавил к себе в Twitter видеоролик, на котором многие известные люди агитировали за внесение поправок в Конституцию РФ. Среди них также был и ветеран ВОВ Игнат Артеменко. Навальный прокомментировал данный ролик и назвал ветерана «холуем», «позором страны» и «предателем», что вызвало большое негодование общественности.
Вчера, 16 июня, СКР официально сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении оппозиционера: «Установлено, что 2 июня 2020 года А.А. Навальный разместил в своих аккаунтах в социальных сетях этот видеоролик, опубликовав комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны И.С. Артеменко. Как полагает следствие, Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц».
В совете ветеранов УДТК поддержали возбуждение дела об оскорблении фронтовика.
– К сожалению, о ветеранах сейчас в интернете можно встретить много нелестных и грубых слов, сказанных бессовестными людьми. От этого очень больно и стыдно. То, что люди в угоду своим политическим замашкам позволяют себе сказать о ветеране Великой Отечественной войны – низко и подло. Здесь мало отделаться штрафом за клевету. Такие люди недостойны звания гражданина России. И всем было бы лучше, если бы они уехали из страны туда, где им больше нравится, и жили бы в той стране, которую они заслуживают. Это плевок на соотечественников, на Родину, и на самое святое, что у нас есть – на честь ветеранов. На память о тех, благодаря кому он может сегодня заниматься демагогией. В нашем Уральском добровольческом танковом корпусе в живых осталось всего 7 ветеранов. Тех, кто, не жалея себя и своей жизни, отвоевал у врага Родину. Мне очень горько, что они застали на своем веку таких бессовестных соотечественников, – сказал председатель Совета ветеранов Уральского добровольческого танкового корпуса Борис Ильиных.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:33 | 16.06.2020
Крематорий может появиться в Перми через полтора года
18:27 | 16.06.2020
В Екатеринбурге в пожаре пострадали 2 человека
18:19 | 16.06.2020
Ключевой темой на комитете по экономическому развитию стала транспортная реформа в Перми
18:17 | 16.06.2020
Сотрудникам банно-прачечного комбината в Свердловской области выплатили задолженность по заработной плате в размере 400 тысяч рублей
18:08 | 16.06.2020
Под медицинским наблюдением из-за COVID-19 в Свердловской области находится более 35 тысяч граждан
18:05 | 16.06.2020
В Перми в рамках нацпроекта дороги ремонтируются с опережением графика
17:40 | 16.06.2020
На Среднем Урале провели 10 498 исследований проб на коронавирус
17:21 | 16.06.2020
Депутаты рассмотрят вопрос о налоговых льготах для пермских предпринимателей и арендодателей
17:03 | 16.06.2020
На свердловских водоемах закончился запрет на ловлю рыбы
16:25 | 16.06.2020
Мэр Екатеринбурга ответит на вопросы горожан в онлайн-режиме
15:57 | 16.06.2020
На Средний Урал надвигаются грозы и дожди
15:42 | 16.06.2020
Пермь и Пермский край присоединятся к Всероссийской минуте молчания
15:28 | 16.06.2020
В Березовском возбуждено уголовное дело по факту осквернения символов воинской славы
15:03 | 16.06.2020
В столице Урала закрывают движение по улице Народного Фронта
14:40 | 16.06.2020
В Екатеринбурге открыли еще один парк для прогулок
13:52 | 16.06.2020
Житель Алапаевска попросил губернатора открыть бани
13:30 | 16.06.2020
Антон Шипулин вступился за екатеринбуржца Максима Шибанова
13:11 | 16.06.2020
В уральской столице осудят экс-замглавы свердловского УФССП
12:53 | 16.06.2020
В Пермском крае запущен третий мусоросортировочный комплекс
12:49 | 16.06.2020
В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 197 жителей
12:46 | 16.06.2020
Ежесуточный прирост больных в Прикамье – ниже двух процентов
12:45 | 16.06.2020
Уральские врачи вылечили от COVID-19 еще 234 человека
12:41 | 16.06.2020
В Свердловской области от коронавируса скончались еще четыре человека
12:37 | 16.06.2020
В России подтвердили коронавирус еще у 8248 человек
12:34 | 16.06.2020
В Перми обрабатывают территории против борщевика
12:33 | 16.06.2020
На Среднем Урала коронавирус выявили еще у 231 человека
12:33 | 16.06.2020
В Пермском крае выявлено 50 случаев коронавирусной инфекции
12:27 | 16.06.2020
На СвЖД возобновляются рейсы до Адлера и Новороссийска