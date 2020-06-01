Российский диджей Денис Казначеев арестован в Берлине по запросу властей США

14:11 | 8.06.2020

Российский диджей Денис Казначеев, проживающий в Берлине, был арестован немецкой полицией по запросу США. Об этом сообщается на официальной странице музыканта в Facebook.



Уточняется, что американские власти обвиняют российского диджея, проживающего в Германии, в мошенничестве в интернете и отмывании денег.



В посте подчеркивается, что музыкант невиновен. Создана онлайн-петиция и начат сбор средств для помощи Казначееву.

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